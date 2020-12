Dragon Trainer, una storia di amicizia e di coraggio

Condividi

Dragon Trainer - How to train your dragon va in onda sabato 19 dicembre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo della pellicola. Uscito nel 2010, è il primo capitolo della trilogia di film di animazione della DreamWorks tratta dai libri di Cressida Cowell.



Dragon Trainer: la trama

Siamo a Berk, un'isola di vichinghi la cui principale occupazione è combattere e uccidere i draghi per porteggere il villaggio dalle loro razzie. Nel primo film conosciamo il protagonista Hiccup Horrendus Haddock III, soprannominato Hic, un 15enne timido e gracile figlio del capovillaggio, Stoick l'immenso, un vichingo forte e testardo.



Padre e figlio non potrebbero essere più diversi, ma Hiccup si mette comunque alla prova contando sulle sua abilità tecniche e, durante un attacco di draghi al villaggio, riesce a colpirne uno con una delle sue macchine. Finalmente il figlio del capovillaggio può esibire la sua preda e dimostrare di essere come tutti gli altri vichinghi.