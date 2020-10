Dittatori del Novecento, il 31 ottobre Adolf Hitler e del Generale Tōjō

Prosegue la proposta per un sabato sera (televisivamente) diverso di Focus , la rete tematica dedicata al divulgazione diretta da Marco Costa, al 35 del telecomando. Dittatori del Novecento , serie documentaristica inedita, prodotta da World Media Rights con ZDF Enterprises, è l’offerta per la prima serata del 31 ottobre, cone ilprotagonisti del quarto appuntamento.Da Hitler a Saddam Hussein, da Stalin a Kim Jong-il, da Mao al Colonnello Gheddafi. Non una schiera di statisti, bensì un gruppo di senza cuore, avidi e crudeli, o semplicemente di folli, che - preso il controllo del proprio paese - ha inflitto atroci sofferenze ai loro popoli.Il racconto delle vite e della conquista del potere di questi tiranni, ricostruito evidenziandone le azioni spietate condotte per mantenere la supremazia, sono frutto del contributo di storici e psicologi. Un lavoro che delinea veri e propri profili criminali, il cui punto di forza è il connubio tra il serio impianto storiografico e la rigorosa rappresentazione in fiction dei momenti chiave del percorso di queste figure.è il responsabile della morte di milioni di persone. Propugnatore di un'ideologia nazionalista e razzista, la sua politica di discriminazione e sterminio colpì vari gruppi etnici, politici e socialiː popolazioni slave, etnie romanì, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici, membri della Massoneria, prigionieri di guerra, disabili fisici e mentali, e in particolar modo gli ebrei.Segregati sin dal 1933 dalla vita sociale ed economica del Paese, dal 1941 gli ebrei e le altre minoranze furono oggetto di un piano d'internamento e sterminio noto con il nome di soluzione finale, al quale ci si è riferiti sin dall'immediato Dopoguerra con il termine di Shoah od Olocausto.40º è stato il primo ministro del Giappone durante la Seconda guerra mondiale, dal 18 ottobre 1941 al 22 luglio 1944. Arrestato e condannato a morte per crimini di guerra dal Tribunale Militare Internazionale per l'Estremo Oriente, è stato giustiziato per impiccagione il 23 dicembre 1948. Come Ministro dell'Interno ordinò diverse misure eugenetiche, inclusa la sterilizzazione dei "minorati mentali".Nelle successiva e conclusiva puntata, la rete diretta da Marco Costa parla dele di(7 novembre).