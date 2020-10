Die hard - Un buon giorno per morire in streaming

va in onda sabato 17 ottobre in prima serata su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Il poliziotto di New York John McClane e il figlio con cui non ha rapporti devono mettere da parte le proprie differenze e collaborare per condurre un informatore russo al sicuro e per ostacolare un disastroso crimine a Chernobyl.Die Hard - Un buon giorno per morire (A Good Day to Die Hard) è un film del 2013 diretto da John Moore. È il quinto capitolo della saga che vede protagonistanei panni del poliziotto John McClane. La serie cinematografica è iniziata con Trappola di cristallo (1988), e proseguita con 58 minuti per morire - Die Harder (1990), Die Hard - Duri a morire (1995) e Die Hard - Vivere o morire (2007).