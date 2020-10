Die Hard - Duri a morire in streaming

Il filmva in onda in prima serata dalle 21.20 su Rete 4 sabato 10 ottobre: il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Interpretato da Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Jeremy Irons, si tratta del terzo capitolo della saga che vede protagonista il poliziotto John McClane (preceduto da Trappola di cristallo e 58 minuti per morire - Die Harder, e seguito da Die Hard - Vivere o morire e Die Hard - Un buon giorno per morire). Sospeso dall'incarico di poliziotto, John si associa a un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista. Diretto da John McTiernan nel 1995, nel cast ci sono anche Graham Greene e Colleen Camp.