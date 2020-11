Dark Shadows su Italia 1 e in streaming

film del 2012 diretto da, va in onda mercoledì 18 novembre in seconda serata su Italia 1 e in contemporaneaAlla fine del Settecento, il ricco Barnabas Collins, figlio di una coppia di inglesi immigrati negli Stati Uniti, viene trasformato in un vampiro e seppellito. Due secoli più tardi, uscito dalla bara, si mette alla ricerca dei discendenti della sua famigliaOltre all'attore feticcio di Burton,, nel cast troviamo:ed. La sceneggiatura, scritta da Seth Grahame-Smith, si basa sull'omonima serie degli anni sessanta creata daPer prepararsi al suo ruolo, Johnny Depp ha raccontato di aver affrontato una dieta a base di tè verde e frutta a basso contenuto di zuccheri. L'attore ha perso peso fino ad arrivare aIn una scena del film, durante il ballo al Collinwood Manor, vediamo apparire gli attori dell'omonima serie che ha ispirato il film: Jonathan Frid, Lara Parker, David Selby e Kathryn Leigh Scott.Michelle Pfeiffer, grande fan della serie originale, ha chiamato Tim Burton pur di avere un ruolo nella pellicola.