Continuavano a chiamarlo Trinità in streaming

Per il ciclo "botte da ridere", domenica 8 novembre in prima serata va in onda, secondo capitolo della saga con il famoso duoI due fratelli fuorilegge e vagabondi dal cuore tenero Trinità e Bambino vengono scambiati per due agenti federali e approfittano della situazione per rubare un ingente bottino nascosto in un convento di frati da una banda di fuorilegge.Il film, campione d'incassi assoluto nella stagione 1971-72, è in programmazione alle 21.30 su Rete 4 e in contemporanea streaming sulla piattaforma Mediaset Play