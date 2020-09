Come un uragano su Rete 4 e in streaming

Il filmva in onda giovedì 3 settembre in prima serata su Rete 4 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra trovate il promo del film.Paul e Adrienne, ritrovatisi su un'isoletta del Nord Carolina, vengono colpiti da un uragano. La vicinanza forzata fa riscoprire loro sentimenti ed emozioni ormai sepolte.Come un uragano è un film del 2008 diretto daed è un adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di. La coppia protagonista è interpretata dae Diane Lane.