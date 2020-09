Colombiana in streaming

va in onda lunedì 21 settembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play fino al 22 settembre.La protagonista è Cataleya Restrepo, che all'età di 10 anni assiste al brutale omicidio dei genitori da parte di un signore della droga colombiano, Don Luis. Cataleya riesce a evitare le pallottole dell'assassino e raggiunge Chicago, dove vive suo zio Emilio, anche lui un gangster. Emilio fa del suo meglio per allontanare Cataleya dalla vita criminale, ma lei è determinata a diventare una killer professionista. Il suo unico desiderio è trovare Don Luis per vendicare la morte dei genitori.​La protagonista di questo thriller poliziesco del 2011, diretto da Olivier Megaton, è, vista anche in Avatar, Guardiani della galassia, Avengers: Infinity War e Endgame. Nel cast anche Jordi Mollà, Lennie James, Amandia Stenberg.