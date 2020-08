Codice Mercury in streaming

va in onda lunedì 10 agosto in prima serata dalle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.L'agente dell'Fbi Art Jeffries indaga su un duplice omicidio e la scomparsa del piccolo Miko. Trovato il bambino, dovrà proteggerlo da chi vuole eliminarlo a tutti i costi: Miko è un bambino autistico di 9 anni che è riuscito a decifrare un codice segreto della Nsa, mettendo la sua vita è in pericolo. Diretto da Harold Becker nel 1998, nel cast ci sono Bruce Willis, ALec Baldwin, Miko Hughes, Chi McBride.