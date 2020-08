Cobra su Rete 4 e in streaming

Il filmverrà trasmesso lunedì 3 agosto in prima serata su Rete 4 e in contemporanea su Mediaset Play .Marion Cobretti, detto Cobra, è il poliziotto dei casi impossibili, è un duro, è l'uomo delle emergenze. Detestato per i suoi metodi, temibile, implacabile, il tenente farà di tutto per proteggere una testimone.Film del 1986, Cobra è interpretato da. Nel cast figurano anche Brigitte Nielsen nei panni di Ingrid, la testimoen protetta da Stallone, Reni Santoni, Andrew Robinson, Art LaFleur, Val Avery, Brian Thompson.