Chicago Med, le anticipazioni degli episodi del 27 agosto

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

torna su Italia 1 con tre nuovi episodi che andranno in onda giovedì 27 agosto in prima serata su Italia 1 e in streaming su Mediaset Play.Il primo compito di Will come informatore della polizia mette a dura prova il suo rapporto con Natalie.Al Chicago Med arriva una ragazza dell'Europa dell'Est con diversi traumi causati da un incidente d'auto. Ethan scopre che in realta' e' stata anche picchiata.Serie dedicata alle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.Chicago Med è una serie tv statunitense spin off di Chicago Fire. Nel cast ci sono Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell e Brian Tree