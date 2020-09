Chicago Med, le anticipazioni degli episodi del 24 settembre

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

va in onda su Italia 1 con quattro nuovi episodi giovedì 24 settembre in prima serata dalle 21.25 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale su Mediaset Play.Un fuoristrada si abbatte su un mercatino e travolge la folla, tra cui anche anche Maggie e Natalie, che si rendono conto subito della gravita' della situazione.Will scopre una donna congelata nella neve. Natalie fa una telefonata a casa di Phillip Davis, la cui moglie e' morta dando alla luce la loro bambina.Un'auto sfonda le porte dell'ingresso ambulanze, ed Ethan deve tentare di salvare un dipendente dell'ospedale intrappolato tra i rottami dell'auto.Ethan e Natalie si occupano di Jenny, una ragazza che non ha rivelato ai suoi genitori di essere incinta ed e' ricorsa a vie illegali per abortire.Serie dedicata alle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.Chicago Med è una serie tv statunitense spin off di Chicago Fire. Nel cast ci sono Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell e Brian Tree