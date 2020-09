Chicago Med, le anticipazioni degli episodi del 17 settembre

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

va in onda su Italia 1 con quattro nuovi episodi giovedì 17 settembre in prima serata dalle 21.25 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale su Mediaset Play.Ethan sventa un furto ai danni di un veterano. La sua salute è cagionevole, e nonostante gli sforzi, il dottor Choi non riesce a salvarlo.L'elicottero su cui sta volando Natalie con un piccolo paziente ha un guasto e deve atterrare lontano dalla città. Will decide di raggiungerla.Le infermiere evitano di curare Paul Kaminski, un paziente del dottor Choi perché Kaminsky è un pedofilo che aveva molestato Hank quando era bambino.Connor e Ava devono rispondere al Comitato di supervisione dell'ospedale di un intervento effettuato due mesi prima.Serie dedicata alle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.Chicago Med è una serie tv statunitense spin off di Chicago Fire. Nel cast ci sono Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell e Brian Tree