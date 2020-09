Chicago Med, le anticipazioni degli episodi del 10 settembre

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

va in onda su Italia 1 con tre nuovi episodi giovedì 10 settembre in prima serata dalle 21.25 e in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale su Mediaset Play.Marc Jones e la figlia di due anni Abigail, investiti da un'auto, sono entrambi gravi, ma sul petto dell'uomo c'è un tatuaggio particolare.Al pronto soccorso arriva un uomo con un coltello conficcato nel torace. La responsabile è la moglie che, a causa di allucinazioni, non riconosce il marito.Una sparatoria al di fuori dell'ospedale ferisce April e crea il caos nel pronto soccorso. Will ritorna dopo un periodo nel Programma protezione testimoniSerie dedicata alle vite dello staff di uno degli ospedali più indaffarato della città: un'esplosione di emergenze, mediche e umane, invadono il pronto soccorso giornalmente e l'unico baluardo contro il caos imperante è il team di medici e infermieri che lottano quotidianamente per salvare le vite che finiscono nelle loro mani.Chicago Med è una serie tv statunitense spin off di Chicago Fire. Nel cast ci sono Nick Gehlfuss, Yaya DaCosta, Torrey DeVitto, Rachel DiPillo, Colin Donnell e Brian Tree