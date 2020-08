Chicago Fire, il finale e gli episodi del 19 agosto in streaming

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE

è disponibile in streaming su Mediaset Play. Nel video qui sopra trovate l'ultimo episodio (il ventiduesimo), mentre qui potete vedere gli altri episodi andati in ondaLa Squadra è alle prese con l'incendio di un negozio di parrucchiere, che si scopre essere doloso. Severide prende a cuore il caso e segue le indagini.Severide indaga sugli incendi appiccati da un misterioso piromane aiutandosi con gli appunti di Benny, ma il capitano Hubble è infastidito dalle sue intromissioni.Nel, Severide e Kidd continuano a indagare su un vecchio caso doloso di Benny. Notizie inaspettate portano Brett a meditare su una grande decisione.La serie segue le vicende di alcuni pompieri e paramedici del Chicago Fire Department. In ogni episodio la squadra della caserma 51 viene messa alla prova da casi sempre diversi, ma grazie all'esperienza del comandante Boden e al gioco di squadra dei suoi due tenenti Casey e Severide, riescono a risolvere ogni tipo situazione, anche quelle più difficili.Chicago Fire è una serie tv americana in onda su NBC, di Michael Brandt e Derek Haas e prodotta da Dick Wolf, trasmessa la prima volta il 10 ottobre 2012. Il cast è composto da Jesse Spencer, Taylor Kinney, Monica Raymund, Lauren German e tanti altri.