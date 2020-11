Martedì 3 novembre, su Canale 5 dalle ore 21 e in contemporanea streaming su Mediaset Play va in onda in esclusiva in chiaro il match valido per la terza giornata di Champions League. In diretta da Valdebebas, il centro sportivo del Real, va in scena la sfida stellare tra i Blancos di Zidane e i nerazzurri di Antonio Conte. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.A seguire, sempre sulla rete diretta da Giancarlo Scheri,, post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Carolina Morace, Riccardo Ferri, Sandro Sabatini e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Il grande calcio proseguirà sulle reti Mediaset anche nella giornata di, alle 23.25 su Italia 1, conLe immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con ampie sintesi die di, saranno commentati in studio da Alberto Brandi, con ospiti Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per l’analisi di tutti i casi arbitrali. Inoltre, giovedì 5 novembre, alle 23.30 sul canale 20, andrà in onda Pressing Champions League Highlights, con il meglio di tutte le sedici partite giocate martedì e mercoledì.Tutti questi appuntamenti saranno in live streaming sul sito e sull'app SportMediaset.