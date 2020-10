Champions League, Juventus-Barcellona live su Canale 5

Mercoledì 28 ottobre in prima serata su Canale 5 va in scena il grande spettacolo della Champions League, con Juventus e Barcellona pronte a sfidarsi in una partita cruciale per le sorti del Girone G.



Se l'esordio contro la Dinamo Kiev aveva sorriso ai bianconeri, vittoriosi grazie a una doppietta di Morata, all'Allianz Stadium di Torino la squadra di Andrea Pirlo cerca nuove conferme, soprattutto dopo i rumorosi pareggi con Crotone e Verona nelle ultime due giornate di campionato. La Juventus proverà a sfruttare il momento non facile di Messi e compagni, che dopo la goleada sul Ferencvaros si sono arresi al Real Madrid nel sentitissimo Clasico della Liga spagnola.



La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. A seguire, sempre su Canale 5 , Champions League Live, il post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola e da Torino Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancheranno le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un'ampia sintesi anche di Bruges-Lazio.



Il tutto sarà visibile anche in live streaming sul portale Mediaset Play, sul sito www.sportmediaset.it e sull'app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE