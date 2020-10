Canterville - Un fantasma per antenato in prima visione su Italia 1

Per celebrare la festa di Halloween, sabato 31 ottobre Italia 1 propone in prima visione Canterville - Un fantasma per antenato, la commedia del 2016 diretta da Yann Samuell, con Audrey Fleurot e Michaël Youn.



La pellicola racconta le avventure di un fantasma rimasto intrappolato in un castello, che trascorre il suo tempo spaventando i vari proprietari. Con l'arrivo della famiglia Otis, si creeranno nuove dinamiche che apriranno a scenari mai immaginati prima. Appuntamento, dunque, sabato 31 ottobre in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play.





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE