Cambiare per amore in streaming

va in onda lunedì 10 agosto alle 16.50 su Canale 5 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva e on demand.Olivia Wilson, designer d'interni, perde il suo lavoro a New York. La ragazza decide così di far ritorno in California per trovare il padre e per il festeggiare il 25esimo anniversario dell'attività di famiglia. Al suo arrivo incontra il nuovo membro del team, Scott, e si impegna con lui per far fronte all'incombente periodo di crisi. Tra i due nasce anche una platonica relazione, messa in discussione quando un nuovo posto nella Grande Mela viene offerto alla ragazza. Diretto da W.D. Hogan nel 2016, nel cast ci sono Ambyr Childers, Keegan Allen, Jim O'Heir, Romy Rosemont.