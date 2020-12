Braven - Il coraggioso in streaming

va in onda lunedì 14 dicembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: puoi vederlo anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Il taglialegna Joe Braven vuole trascorrere una giornata in compagnia del padre malato e della figlia nella loro baita in montagna. Qui scoprirà che alcuni narcotrafficanti hanno deciso di fare dell'abitazione il rifugio di un loro carico di droga. Quando si faranno vivi, l'uomo farà di tutto per proteggere la famiglia. Diretto da Lin Oeding nel 2018, nel cast ci sono Jason Momoa, Stephen Lang, Garret Dillahunt e Jill Wagner.