Baywatch in streaming

va in onda domenica 6 settembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Mitch Buchannon è il caposquadra dei bagnini delle spiagge di Emerald Bay, in Florida. Nel gruppo entrano tre nuovi componenti: l'ex campione di nuoto Matt Brody, Summer Quinn e Ronnie. Quando viene rinvenuto il primo cadavere sulle spiagge di loro competenza, la squadra inizia le proprie indagini. Diretto da Seth Gordon nel 2017, nel cast ci sono Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Prihanka Chopra, Kelly Rohrbach e Jon Bass.