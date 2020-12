Batman Begins in streaming

va in ondain prima serata dalle 21.10 su Italia 1: puoi vederlo anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Traumatizzato dalla morte dei genitori, il giovane Bruce Wayne intraprende un addestramento fisico e psicologico con il suo mentore per prepararsi alla lotta contro il male nella città di Gotham City.Batman Begins è un film del 2005 diretto dae basato sul supereroe Batman ideato da, connei panni di Batman. Il film costituisce un reboot della serie cinematografica dedicata all'uomo pipistrello, il primo capitolo della trilogia di Nolan completata dai successivi Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).Nel cast ci sono anche MIchael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Morgan Freeman e Cillian Murphy