Basic Instinct in streaming

va in onda sabato 31 ottobre in prima serata dalle 21.10 su Iris. Il film è disponibile anche in streaming, in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.Film cult del 1992 diretto dal regista Paul Verhoeven, Basic Instinct è un thriller erotico con. Un detective indaga su un omicidio che vede coinvolta un'affascinante scrittrice di gialli: la scena dell'interrogatorio è una delle più famose del cinema. Riuscirà il detective Nick Curran a resistere al fascino di Catherine Tramell?