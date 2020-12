Barcellona Juventus in streaming e su Canale 5

va in onda martedì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 dalle 20.45: la partita di Uefa Champions League è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play.Barcellona e Juventus sono rispettivamente prima e seconda del gruppo G, a 15 e 12 punti, già qualificate alla fase finale della. Al Camp Nou si sfidano per la 36esima volta Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, la prima con il portoghese che indossa la maglia bianconera: in palio c'è il primato del girone.