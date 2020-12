Aquaman in streaming

va in onda martedì 15 dicembre in prima serata dalle 21.45 su Canale 5: puoi vederlo anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play Arthur Curry è il figlio del guardiano del faro e della regina di Atlantide, Atlanna. Fuggita dal regno degli abissi per non sposarsi con il futuro re Barox, molti anni dopo aver scelto la sua vita sulla terra Atlanna viene attaccata dalle guardie di Atlantide e decide di scappare per proteggere la sua famiglia. Arthur sarà chiamato a confrontarsi con il suo fratellastro Orm, intenzionato a dichiarare guerra al mondo umano. Diretto da James Wan nel 2018, nel cast ci sono Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Nicole Kidman.