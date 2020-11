è disponibile in streaming on demand sul portale Mediaset Play . fino al 3 dicembre 2020. Qui in alto il film integrale.Tullio Venturini, pensionato vedovo, ha una figlia che fa l'attrice, ma è l'unico in paese a non sapere che la ragazza è una diva del porno. Quando lo scopre però non la prende bene: sarà sua figlia Anna a riuscire a ricostruire un rapporto con lui Diretto da Bruno Colella nel 1992, nel cast ci sono Moana Pozzi, Novello Novelli, Nadia Rinaldi, Eugenio Bennato, Carlo Buccirosso, Massimo Ceccherini.