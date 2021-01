Alice in Wonderland in streaming

Alice in Wonderland va in onda mercoledì 20 gennaio in prima serata su Italia 1 . Il film è disponibile in streaming sul portale, in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Alice è una diciassettenne che rifiuta un matrimonio combinato, così fugge dalla festa dove avrebbe dovuto essere presentata in società e si trova in un mondo popolato da creature fantastiche.Alice in Wonderland è un film del 2010 diretto da. Il film narra di eventi seguenti alle avventure vissute dalla ragazzina narrate nel romanzo Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Difatti la ritroviamo cresciuta, all'età di diciannove anni.Tra gli interpreti principali del film figurano