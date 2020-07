Alibi.com su Italia 1 e in streaming

va in onda venerdì 31 luglio in prima serata su Italia 1 e in contemporanea streaming su Mediaset Play. Qui sopra il promo del film.Alibi.com è una commedia francese del 2017. Grégory è a capo di una società particolare, la alibi.com, che fornisce ai suoi clienti alibi perfetti per mantenere segrete relazioni o evitare riunioni di lavoro. Ma quando si innamora, le cose si complicano.Film diretto da Philippe Lacheau, che recita anche insieme ad altri attori francesi: Élodie Fontan, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Julien Arruti, Tarek Boudali.