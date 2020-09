Acts of Violence in streaming

va in onda mercoledì 2 settembre in prima serata dalle 21.20 su Italia 1: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.James Avery è un poliziotto che combatte contro la corruzione. Il suo destino si incrocia con quello dei fratelli MacGregor, sulle traccia di una tratta di esseri umani nella quale è finita anche la fidanzata del fratello più giovane dopo esser stata rapita. Diretto da Brett Donowho nel 2018, nel cast ci sono Bruce Willis, Ashton Holmes, Shawn Ashmore, Cole Hauser, Melissa Bolona e Sean Brosnan.