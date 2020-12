7 spose per 7 fratelli in streaming

va in onda giovedì 24 dicembre in prima serata dalle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in streaming in contemporanea con la diretta televisiva sul portale Mediaset Play . Qui in alto il promo del film.I sette fratelli Pontipee vivono in una baita in montagna in Oregon dove lavorano come spaccalegna. Adamo, il maggiore, sceso al villaggio per fare degli acquisti, si innamora di Milly, la cameriera della locanda, e i due giovani si sposano. Tornati alla baita, Molly ha il difficile compito di insegnare le buone maniere ai sei cognati. Diretto da Stanley Donen nel 1954, nel cast ci sono Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn, Jeff Richards, Tommy Rall, Marc Platt, Matt Mattox, Jacques d'Amoboise.