58 minuti per morire - Die harder in streaming

Sabato 31 ottobre in prima serata su Rete 4 va in onda, secondo capitolo della saga di Die Hard. Dopo le vicende del primo film,, il poliziotto di New York(interpretato da Bruce Willis) torna in azione per fronteggiare un gruppo di pericolosi terroristi che mette fuori uso un intero aeroporto di Washington-Dulles. Accanto aanche William Atherton, Dennis Franz, Bonnie Bedelia Culkin, William Sadler e Franco Nero. Appuntamento su Rete 4 alle 21.20 e in contemporanea streaming sul portale