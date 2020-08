5 bambini & It su Italia 1 e in streaming

va in onda sabato 22 agosto in prima serata dalle 21.20 su Italia 1 . Il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo.Cosa fanno 5 fratelli in un castello sperduto? Tanti disastri e una sorprendente scoperta. Nel corso dell'esplorazione della dimora dello zio,trova una porta chiusa nascosta e, coni fratelli, la apre, trovandosi così su una costa e incontrando un folletto di nome It. I poteri del folletto gli permettono di esaurdire desiderio al giorno a chiunque glielo chieda.Di, con: Alex Jennings, Tara Fitzgerald, Freddie Highmore, Jonathan Bailey.