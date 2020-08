300 in streaming

Il film epicova in onda giovedì 6 agosto in prima serata dalle 21.30 su Italia 1 : il film è disponibile anche in streaming sul portale Mediaset Play in contemporanea con la diretta televisiva. Qui in alto il promo del film.Diretto nel 2007 da Zack Snyder, come adattamento cinematografico del graphic novel di Frank Miller, che ha collaborato alla realizzazione della pellicola, il film tratta in maniera epica le vicende della battaglia delle Termopili, quando trecento soldati spartani impegnarono per tre giorni l'esercito di Serse, il re di Persia che stava invadendo la Grecia con centinaia di migliaia di soldati. Nel cast ci sono Gerard Butler, David Wenham, Lena Headey e Michael Fassbender.