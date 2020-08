va in onda venerdì 21 agosto in prima serata su Italia 1 e in contemporaneasu Mediaset Play. Qui in alto il promo del film.Mike O'Donnell nel 1989 è un brillante studente, idolo delle compagne e pimpante giocatore di basket. Quando la sua Scarlett resta incinta, la sua vita cambia. Venti anni dopo è un 37enne insoddisfatto del lavoro, padre inetto, in attesa del divorzio dalla moglie delusa. Una mattina, al risveglio, si trova nel corpo di quel ragazzo dell'89.La pellicola del 2009 diretta da Burr Steers vede nel cast