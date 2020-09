Willy Monteiro, la telefonata al 112

“C’è un ragazzo che è stato menato”., chiede i soccorsi velocemente, senza sapere neanche il nome della via di Colleferro dove si trova in quel momento. “Davanti al bar Due di picche, so solo questo”.È la prima persona a chiamare il 112, subito dopo la rissa che ha portato la morte di Willy Monteiro , chiedendo sia l’intervento delle forze dell’ordine sia un’ambulanza. A far ascoltare l’audiodurante la puntata di Pomeriggio 5 di giovedì 10 settembre. Per il pestaggio del 21enne sono stati arrestati 4 ragazzi, 3 attualmente in carcere, uno agli arresti domiciliari.