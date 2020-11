"È stato un momento difficile, se ne è andato un pezzo di Roma. Non abbiamo potuto allestire la camera ardente in Campidoglio, come avrebbe meritato. Abbiamo optato per un percorso in città toccando alcuni luoghi, come il Campidoglio, che gli hanno reso omaggio, e soprattutto come il Globe Theatre, il teatro caparbiamente voluto da Gigi, al quale verrà aggiunto il suo nome". In collegamento dalla sua quarantena con Pomeriggio Cinque racconta ilnella sua Roma.L'attore è scomparso il 2 novembre 2020, nel giorno del suo 80esimo compleanno , e il 5 novembre è stato organizzato un lungo corteo per le strade di Roma per omaggiarlo.