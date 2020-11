Virginia Raggi positiva al coronavirus: "Sono asintomatica"

"Sto bene, ieri mi sono messa in auto isolamento perché sono venuta a sapere che una persona che avevo incontrato la scorsa settimana è risultata positiva. Sono andata in auto isolamento, ho fatto il tampone e ieri sera sono arrivati i risultati:. Sono auto isolata a casa e ho sequestrato la camera di mio figlio". In collegamento conparla della sua quarantena e di come sta gestendo l'"Dobbiamo rispettare tutti i protocolli e le nuove regole del dpcm", spiega la sindaca di Roma, "c'è un altro tema su cui abbiamo voluto batterci insieme a Federalberghi per dare la possibilità di mettere a disposizione gli hotel per tute quelle persone che devono trascorrere un periodo di isolamento". Tornando a parlare della sua quarantena, Raggi rassicura sulle sue condizioni: "Sono asintomatica".