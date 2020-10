Verona, rintracciati i genitori del bambino abbandonato

Sono stati rintracciati i genitori del piccolo di Zeno,. In collegamento con, i dottori e le dottoresse della pediatria dell’Ospedale della Donna e del Bambino a Borgo Trento parlano della situazione clinica del piccolo: “Zeno è un bambino di quasi quattro mesi, ed. Ha bisogno di tanto affetto. È un mangione".I carabinieri hanno rintracciato i genitori, una coppia di 30enni romeni,. L'inviata Ilaria Dalle Palle racconta la testimonianza della donna che ha denunciato i due genitori: "La donna è una grande amica della madre del piccolo. I genitori del piccolo hanno vissuto anche a casa di questa donna. La mamma era affezzionata al bambino, mentre il padre quasi non lo guardava. I genitori avevano detto alla donna che il bambino era con la nonna ed era andata via dall'Italia. Poi li ha denunciati subito dopo".