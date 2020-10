Venezia, preso a pugni perché passeggiava senza mascherina

In collegamento con, Nicola, 30 anni, racconta diper le strade di Venezia: “Stavo camminando alle quattro del pomeriggio e non c’era molta gente. Stavo passeggiando con la mia migliore amica e c’era un signore con una bambina che indicava le persone senza mascherina”.Secondo la versione raccontata da Nicola, l’uomo l’avrebbe attaccato con alcuni pugni al volto: "Il signore si è avvicinato a me dicendomi di mettere la mascherina, si è alterato e ha consegnato la bambina alla moglie. Mi placca, mi strappa gli occhiali e comincia a filmarmi. Io gli prendo il cellulare e lui mi sferra il primo pugno".