Valeria Marini diffida l'ex fidanzato Gianluigi Martino

Dopo la storia d'amore che li ha visti protagonisti di copertine sui giornali e trasmissioni televisive, la storia d'amore trasembra arrivata a un punto di non ritorno, a tal punto che la showgirl ha diffidato l'ex fidanzato affinché non utilizzasse il suo nome per farsi pubblicità."Ci sono state tante voci esterne che hanno influenzato la relazione - ha raccontato a, dove prende le distanze dal giudizio degli altri opinionisti in studio - Molti mi hanno accusato di essere legato a lei solo per visibilità, ma io sono apparso solo due volte per una richiesta che mi ha fatto lei".E alla fine il ragazzo aggiunge: "Sono ancora innamorato di Valeria; ci siamo allontanati ma l'amore non è un interruttore che si spegne. Vorrei chiarire questa situazione con lei e con sua madre, che l'ha voluta proteggere".