Tampone rapido anti Covid, come si esegue il test

l'inviata Ilaria Dalle Palle si sottopone alche sta adottando ilper mostrare ai telespettatori come si esegue, sotto la supervisione del dottor Roberto Rigoli di Treviso.Il test si potrà acquistare anche in farmacia. Il tampone con il cotton fioc va passato, senza dover essere spinto nel retro faringe, e va immerso poi nella provetta con il reagente, strizzandolo leggermente. Va poi inserito in un sacchettino e chiuso, pronto per essere smaltito. La provetta deve essere chiusa, va poi sollevato il tappino viola e devono poi essere versate quattro gocce sulla saponetta. La positività è data quando escono due linee. Nel video qui in alto tutto il procedimento con la spiegazione del medico.