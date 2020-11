Stefano Tacconi: "Un onore subire gol da Maradona"

"Di solito per un portiere non è mai piacevole subire un gol, ma per me è stato un onore averne subito uno da Diego Armando Maradona". Con queste parole lo storico portiere della Juventus e della nazionale azzurra Stefano Tacconi ricorda El Pibe De Oro.



L'ex numero uno è intervenuto a Pomeriggio Cinque, rendendo omaggio soprattutto al lato umano di Maradona: "Ho sentito tante critiche in queste ore, rivolte alla sua persona, ma lui era molto generoso. Quando organizzai un evento benefico a Terni, lui portò con sé tutta la nazionale argentina, a sue spese, e riuscimmo a raccogliere 130 milioni di lire".



