Simone Gianlorenzi: "Sono rimasto molto male per le parole di Andrea"

"Sono rimasto molto male perché mi è dispiaciuto che questa uscita di Andrea sia arrivata in un momento in cui Stefania non si può difendere e non può ribattere. Non ho capito perché Andrea ha deciso di parlarne adesso, potevano chiarirsi tra di loro con calma. Questo mi ha ferito". In collegamento con Pomeriggio Cinque interviene dopo lo scontro a distanza tra sua moglie Stefania Orlando e il suo ex marito Andrea Roncato "Mi trovo in una posizione strana, con Andrea e Stefania prima ci sedevamo tutti allo stesso tavolo, ora siamo così distanti". In studio si apre il dibattito.