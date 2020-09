Simona Izzo: "Ecco come mi sono fratturata le vertebre"

"Arriviamo con questa barca bellissima su questo yacht. Metto il piede per passare dall'una all'altra, probabilmente la barca dietro si sposta e io sono caduta in mezzo. Ho alzato gli occhi e ho visto tutto nero. Fortunatamente ho bevuto poca acqua e sono risalita subito, ma avevo preso una gran botta".racconta ailche ha avuto questa estate."Oggi sono andata dall'ortopedico, mi ha fatto un'altra tac e mi ha detto che la frattura non si è ricomposta", spiega l'attrice, "ora devo portare il busto per altri due mesi".