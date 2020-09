"Il presidentei è in quarta giornata dalla diagnosi direlata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di flogosi". In collegamento con Pomeriggio Cinque , l'inviato Davide Loreti legge il bollettino medico diramato dall'ospedale San Raffaele, firmato dal professor Alberto Zangrillo, sulle condizioni di salute di Sivio Berlusconi.Secondo i medici che lo stanno seguendo, i tempi di ripresa sono in linea con quelli richiesti dalla terapia. Il servizio completo nel video qui in alto.