Scossa di terremoto avvertita a Milano

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella zona di Milano nel pomeriggio di giovedì 17 dicembre 2020 alle ore 16.59. Come riporta Pomeriggio Cinque, la scossa sarebbe stata avvertita nitidamente dalla popolazione dell'area metropolitana della città di Milano, ma anche in altre città della Lombardia.



Come riportato dall'Ingv il magnitudo sarebbe stato tra gli 3.8 e 4.3 gradi della scala Richter.

