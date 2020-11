Marina è una delle vittimedi unarrestato ain provincia di, che è arrivata a indebitarsi per quasieuro per assecondare le richieste di denaro dell'uomo ."Mi diceva che vedeva tragedie imminenti che riguardavano mio figlio o la mia nipote", racconta la donna, in collegamento con. "Quella bambina morirà, vedo una bara bianca", erano le parole che questo santone diceva a Marina chiedendole soldi per togliere presunteo maledizioni ricevute.La donna, dopo undiiniziato quando è andata a recitare il rosario a casa della madre del truffatore, ha aiutato la polizia a incastrare l'uomo.