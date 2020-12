Sandra Milo posa nuda a 87 anni

Sandra Milo posa nuda per una rivista a 87 anni e spiega i motivi della sua scelta a Pomeriggio Cinque, dove è intervenuta come ospite durante la puntata di venerdì 11 dicembre. "Bisogna fare quello che ci piace fare, almeno ciò che non fa male a nessuno - racconta divertita nel salotto di Barbara d'Urso - Si è trattato di un caso, perché erano previste delle fotografie con dei vestiti, ma erano di un tessuto particolare e faceva molto caldo. Così me lo sono levato e mi sono seduta sul letto perché ero stanca".



Ma non è tutto, perché durante la trasmissione l'attrice ha anche confessato di avere un "fidanzato": "Non condivido con lui l'intimità ma c'è un'amicizia amorosa. Mi dice delle cose bellissime, è molto carino". E i dettagli sull'uomo misterioso non mancano: "Ha poco più di cinquant'anni, mi ha anche regalato un anello ma io ho difficoltà a indossarlo perciò ho tentato di venderlo".





