L’inviata diGiorgia Scaccia mostra a Barbara d’Ursonella zona Laurentina di Roma dove vive da dieci anni Salvatore. L’ambiente è pieno di sporcizia, larve e topi e l’uomo si deve arrangiare senza gas, luce e acqua.Salvatore spiega la sua difficile situazione a Barbara d’Urso: “Non ho lavoro, non ho la casa, e non ho i soldi. Dove vado?Non posso stare in mezzo alla strada. Ho perso i documenti e non posso chiedere il reddito di cittadinanza. Ho bisogno anche di medicine, qualcosa mi portano anche i vicini".. Alla Caritas non vogliono il cane, se io lascio il cane lui muore e a me non mi va. L’ho cresciuto io”, spiega Salvatore.