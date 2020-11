, parla, l’autore delche è diventato virale sul web: “Sono io l’autore del video. La prima notte ho dovuto aiutare i pazienti perché non veniva nessuno. Io sono positivo al Covid-19 e ho avuto problemi ai polmoni sono andato in ospedale con urgenza. La notte ho aiutato tutti i pazienti, ho cambiato le bombole.Non è giusto che noi giovani dobbiamo vivere e i vecchietti devono morire. Abbandonano il vecchietto”.Ha scatenato sdegno e polemica il video dove viene ripresonel bagno del nosocomio napoletano. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine interna, mentre per il momento non è stata ancora stabilita la causa del decesso dell'uomo che era già in terapia come probabile soggetto positivo al Covid-19.“Il vecchietto del bagno è morto tra le mie mani. Il vecchietto si è alzato dal letto, è caduto, io ho chiamato l’infermiere.. I primi medici sono arrivati dopo mezz’ora", è la versione raccontata da Rosario.L’ospedale ha poi rilasciato una nota, a firma del direttore generale Giuseppe Longo, in cui si scaglia contro coloro che, approfittando dell'allontanamento del personale, hanno girato e poi pubblicato il video. "È deprecabile che eventi simili siano oggetto di strumentalizzazioni tese a costruire terribili e pericolose suggestioni nell'opinione pubblica".